Mercato - OM : Villas-Boas fait passer un message très clair à Frank McCourt…

Plus que jamais en quête d’un nouveau renfort au poste d’attaquant à l’OM, André Villas-Boas a évoqué les pistes menant à Arkadiusz Milik et Gaëtan Laborde. Et il s’interroge sur les moyens que Frank McCourt mettra à disposition pour le recrutement…

Depuis plusieurs semaines, André Villas-Boas ne cesse d’annoncer qu’il cherche à se renforcer au poste de buteur cet hiver, puisque Dario Benedetto manque de concurrence concrète à l’OM cette saison. Néanmoins, avec l’état actuel des finances du club phocéen et le fait que Frank McCourt soit réticent à l’idée de réinvestir dans l’immédiat, l’OM se retrouve dans une situation assez délicate pour son mercato. Malgré tout, Villas-Boas ne lâche rien et a été interrogé ce lundi en conférence de presse sur les différents profils annoncés pour l’attaque de l’OM.

Villas-Boas confirme son intérêt pour Milik

Premier cas évoqué par André Villas : Arkadiusz Milik. Le buteur polonais de Naples est annoncé comme la grande priorité hivernale de l’OM pour renforcer le secteur offensif cet hiver, mais l’entraîneur portugais indique que ce dossier devrait s’avérer compliqué sans moyens financiers : « Milik ? On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l’attaquant », lâche Villas-Boas, qui attend donc des réponses de la part de Frank McCourt sur les moyens mis à disposition de l’OM cet hiver.

« Laborde ? Il a un coût élevé… »