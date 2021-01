Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Dybala !

Publié le 4 janvier 2021 à 13h15 par La rédaction

Alors que le nom de Paulo Dybala continue à circuler avec insistance du côté du PSG, Andrea Pirlo, l'entraîneur de la Juventus, a rappelé l'importance de l'attaquant argentin dans son équipe.

L'avenir de Paulo Dybala est toujours aussi incertain. L'attaquant argentin n'a toujours pas trouvé d'accord avec la Juventus concernant une prolongation de contrat. Lié aux Bianconeris jusqu'en juin 2022, Dybala suscite depuis de nombreux mois l'intérêt du Paris Saint-Germain. Et si les spéculations au sujet d'un éventuel transfert s'intensifient depuis plusieurs semaines, une chose est certaine : Andrea Pirlo n'entend pas se séparer de Dybala.

« Nous avons besoin de Dybala »