Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle annonce retentissante sur l’avenir de Milik !

Publié le 3 janvier 2021 à 16h15 par D.M.

Directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli s’est prononcé sur l’avenir d’Arkadiusz Milik. Le joueur est courtisé par de nombreux clubs européens à l’instar de l’Atlético ou de l’OM.

« On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur » déclarait en décembre dernier André Villas-Boas. Le mercato hivernal tombe donc à pic pour l’OM, qui recherche un numéro 9 de métier pour épauler Dario Benedetto. Et comme indiqué par La Provence ce samedi, le club marseillais aurait coché le nom d’Arkadiusz Milik, en fin de contrat à la fin de la saison avec le Napoli. Courtisé également par l’Atlético, l’attaquant polonais plairait à Pablo Longoria, qui devra néanmoins payer le prix fort s’il veut se l’offrir en janvier. A en croire, la presse italienne, le club italien réclamerait au moins 15M€ pour se séparer de Milik.

« L'entourage de Milik discute avec certains clubs »