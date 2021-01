Foot - Mercato - OM

Mercato : Vente, McCourt... Une révolution se prépare à l'OM !

Publié le 5 janvier 2021 à 11h30 par A.M.

Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt est loin de faire l'unanimité auprès des supporters du club phocéen. Et cela tombe bien puisque l'OM aurait une énorme offre et l'homme d'affaires américain réfléchirait sérieusement à l'idée de vendre le club.

Et si l'ère McCourt touchait à sa fin ? Arrivé à l'Olympique de Marseille en octobre 2016, l'homme d'affaires américain a toujours écarté l'hypothèse d'une vente de l'OM. Ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud se montrait catégorique à ce sujet. « Non », le club phocéen n'est pas en vente assurait le président marseillais dans les colonnes de L'Equipe avant de tacler le duo Ajroudi/Boudjellal : « Et c’est dommage que des pseudo-tentatives, très vite avortées, n’aient pas été davantage démasquées par vos confrères . » Et pourtant, tout ce serait accéléré en fin d'année. En effet, alors que jusque-là aucun projet ne semblait convenir à Frank McCourt, Thibaut Vézérian fait une grosse annonce sur la vente de l'OM. Le journaliste indépendant, très actif sur ce dossier, révèle effectivement que le club phocéen a reçu une énorme offre que le Bostonien aura du mal à refuser.

McCourt reçoit «une offre impossible à refuser»

Sur sa chaîne YouTube , Thibaut Vérézian révèle ainsi l'existence d'une offre pour racheter l'OM : « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions longues sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d'euros. Les deux parties sont entrés dans des rendez-vous sérieux donc je n’en dirais pas plus. C’est une offre sérieuse qui concerne également le stade Vélodrome et se lancer dans un projet ambitieux sportivement parlant. Les acheteurs souhaitent acheter le club, le stade et se lancer dans une politique sportive très sérieuse et avec ambition ».

La vente de l'OM bouclée au printemps ?