Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt aurait fixé la date de la vente de l'OM !

Publié le 5 janvier 2021 à 10h10 par A.M.

Alors qu'il aurait reçu une très grosse offre pour vendre l'OM, Frank McCourt se laisserait toutefois un délai de réflexion. Mais avant la fin de la saison, une annonce pourrait intervenir.

La vente de l'Olympique de Marseille pourrait connaître un sérieux coup d'accélérateur dans les prochaines semaines. En effet, comme révélé par Thibaut Vézérian, Frank McCourt a reçu une énorme offre pour vendre l'OM. « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d'euros », confie-t-il sur sa chaine YouTube . Et ce n'est pas tout. En effet, le journaliste indépendant, très actif sur ce sujet, assure que Frank McCourt se laisse un délai de réflexion avant de prendre sa décision. Mais s'il accepte l'offre, ce que plusieurs conseillers lui recommandent fermement, la vente de l'OM pourrait se décanter durant le printemps.

«On pourrait avoir un deal en mars / avril avec une annonce publique»