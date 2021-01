Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 5 janvier 2021 à 9h10 par A.M.

Depuis plusieurs mois, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Mais cette fois-ci, Frank McCourt aurait reçu une énorme offre qu'il ne pourrait pas se permettre de refuser.

Voilà plusieurs mois désormais que les supporters de l'OM rêvent que Frank McCourt finisse par accepter de vendre le club phocéen. Il faut dire qu'au printemps, plusieurs rumeurs ont alimenté ce dossier. Il y a d'abord eu l'intérêt supposé du milliardaire saoudien Al-Walid Bin Talal et son projet pharamineux, et surtout le duo Mourad Boudjellal-Mohamed Ayachi Ajroudi. L'ancien président du RCT et l'homme d'affaires franco-tunisien étaient visiblement à la tête d'un grand projet pour racheter l'OM et n'ont pas manqué d'en vanter les mérites en occupant l'espace médiatique de façon parfois excessive au point de pousser le club phocéen à lancer des poursuites judiciaires. Mais Frank McCourt aurait cette fois-ci reçu une offre bien plus sérieuse qu'il aura beaucoup de mal à refuser.

«McCourt a reçu une offre qu'il ne peut pas refuser»