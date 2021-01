Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé sait ce qu'il veut pour son avenir !

Publié le 5 janvier 2021 à 19h15 par D.M.

Ancien recruteur du PSG et à l'origine de l'arrivée de Kylian Mbappé en 2017, Luis Ferrer s'est prononcé sur l'avenir de l'attaquant.

Leonardo a du pain sur la planche. Alors qu’il doit gérer le mercato hivernal, le directeur sportif du PSG aurait également pour priorité de prolonger les contrats de Neymar, mais aussi de Kylian Mbappé. Arrivé à Paris durant l’été 2017, l’attaquant français se questionnerait sur son avenir, alors qu’il est courtisé par de nombreux clubs à l’instar du Real Madrid ou encore de Liverpool. Selon plusieurs médias, Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022, voudrait obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Ancien recruteur du PSG et acteur majeur dans l’arrivée du joueur en 2017, Luis Ferrer a confirmé que l'attaquant, désireux de soulever des trophées, prêtait une attention particulière au projet sportif.

« Mbappé, comme sa famille, veut gagner des titres »