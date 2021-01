Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala prêt à rejoindre Mbappé et Neymar ? La réponse !

Publié le 5 janvier 2021 à 15h15 par A.C.

Paulo Dybala, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, intéresserait beaucoup le PSG.

Idole des supporters, Paulo Dybala voit son avenir à la Juventus être remis en question. Il fatigue toujours à trouver sa place dans le nouveau dispositif d’Andrea Pirlo et de plus en plus de médias en Italie parlent d’un possible départ. Calciomercato.com a notamment évoqué la possibilité de voir Dybala partir au Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé et Neymar, dans le cadre d'un échange avec Mauro Icardi. A Turin, on espère toutefois toujours trouver un accord pour prolonger le contrat de Dybala, qui se termine en juin 2022.

Le Real Madrid ou le Barça pour Dybala