Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut frapper fort avec Sergio Ramos !

Publié le 5 janvier 2021 à 10h45 par B.C.

Alors que le PSG suivrait de près la situation de Sergio Ramos au Real Madrid, le défenseur n’aurait toujours pas donné suite aux propositions formulées par les Merengue.

Capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos reste l’un des meilleurs défenseurs centraux de la planète du haut de ses 34 ans. Pourtant, cela ne semble pas suffire à Florentino Pérez pour répondre à toutes ses exigences. En effet, le défenseur central verra son bail arriver à terme dans les prochains mois, et aucun accord n’a encore été trouvé pour sa prolongation. Sergio Ramos se verrait rester quelques années de plus du côté du Real Madrid, tandis que le président merengue est réticent à l’idée de proposer un contrat longue durée à un joueur trentenaire. La situation n’est pas passée inaperçue en Europe, puisque Manchester City ou encore le PSG seraient à l’affût. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà informé le capitaine du Real Madrid qu’il comptait mettre la main sur lui et sur Lionel Messi l’été prochain, lorsqu’ils seront libres.

Sergio Ramos n’a pas encore donné suite aux propositions du Real Madrid