Mercato - Real Madrid : Pérez aurait une certitude pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 5 janvier 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos se dirige droit vers un départ libre en fin de saison, le Real Madrid serait persuadé qu’aucun club ne sera en mesure de répondre aux prétentions financières de son défenseur.

L’avenir de Sergio Ramos est l’un des dossiers brulants du Real Madrid cette saison. Et pour cause, l’international espagnol arrivera au terme de son contrat en fin de saison et est désormais libre de négocier avec l’équipe de son choix en vue de l’été 2021 depuis le 1er janvier. Pour autant, des discussions continuent d’avoir lieu en coulisses dans l’optique d’une prolongation du joueur de 34 ans. Cependant, celles-ci se heurteraient pour l’heure aux prétentions de Sergio Ramos selon la Cuatro , puisqu'il réclamerait le même salaire que celui qu'il perçoit actuellement, à savoir 12 M€/an.

Le Real Madrid pense que Sergio Ramos finira par prolonger