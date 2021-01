Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : On se prépare au pire pour Sergio Ramos !

Publié le 5 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Au Real Madrid, la prolongation de Sergio Ramos est encore loin d’être actée. Face à cela, la Casa Blanca envisagerait tous les scénarios, y compris celui d’un départ de son capitaine.

A 34 ans, Sergio Ramos est l’âme du Real Madrid. Alors que la Casa Blanca affiche un tout autre visage quand son capitaine n’est pas là, cette absence pourrait bien être définitive prochainement. En effet, l’Espagnol est en fin de contrat. Et alors qu’il peut désormais discuter avec un autre club, une prolongation au Real Madrid semble encore loin, ce qui a d’ailleurs provoqué la colère de son frère et agent dernièrement. Alors que Florentino Pérez et Sergio Ramos peinent toujours à trouver un terrain d’entente pour ce nouveau contrat, cela pourrait donc se solder par un départ du joueur de Zinedine Zidane.

L’après-Ramos en préparation ?