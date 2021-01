Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola prêt à jouer un sale tour à Zidane avec... Ramos !

Publié le 4 janvier 2021 à 22h00 par La rédaction

Même si les dirigeants du Real Madrid semblent confiants concernant l’avenir de Sergio Ramos, les prétendants pour le signer libre l’été prochain se multiplient avec notamment un intérêt de… Manchester City.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid après 16 saisons de bons et loyaux services. L’international espagnol de 34 ans, capitaine emblématique des Merengue , n’a pour le moment toujours pas prolongé et les discussions semblent être au point mort. Ramos demande à rempiler pour une longue durée, de 2 années minimum, alors que les dirigeants de la Casa Blanca ont pour habitude de ne jamais prolonger un joueur trentenaire pour plus d’une saison. Une situation qui s’éternise et qui pousse les deux parties à aller voir ailleurs. Zinédine Zidane se serait déjà lancé à la recherche d’un possible remplaçant alors que Sergio Ramos attirerait de nombreux cadors européens.

Guardiola et Manchester City entrent dans la course