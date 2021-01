Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare-t-il le départ de Caleta-Car ?

Publié le 5 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que l’OM doit vendre pour récupérer de l’argent, Duje Caleta-Car ferait notamment partie des candidats au départ. Le transfert du Croate serait-il d’ailleurs en train de se préparer ?

Avec des comptes dans le rouge, l’OM doit rapidement faire entrer de l’argent dans les comptes. Cet été, Jacques-Henri Eyraud avait notamment pour objectif de récupérer près de 60M€. On a finalement été loin des comptes. C’est finalement lors de ce mercato hivernal que cela pourrait bouger au rayon des départs et les regards se tournent notamment vers les grosses valeurs marchandes que sont Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car. Cet été, le Croate était proche de rejoindre la Premier League. Gardant un belle cote en Angleterre, Caleta-Car pourrait donc rapporter un joli chèque à l’OM.

La succession de Caleta-Car enclenchée ?