Mercato - Real Madrid : Le dossier Sergio Ramos dans l'impasse ?

Publié le 4 janvier 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que Sergio Ramos n’est plus qu’à six mois de la fin de son contrat au Real Madrid, les positions entre les deux parties dans l’optique d’une prolongation de contrat seraient encore très éloignées.

L’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid s’écrit plus que jamais en pointillés. Et pour cause, l’international espagnol est à six mois de la fin de son contrat dans la capitale espagnole et est désormais libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier en vue de l’été 2021. Cependant, pour l’heure, la priorité du défenseur de 34 ans serait de rester chez les Merengue , mais les négociations n’aboutiraient pas depuis plusieurs mois. Et tandis que la question de la durée de son contrat posait problème jusque là, ce serait maintenant l’aspect salarial qui bloquerait les choses pour l’avenir de défenseur du Real Madrid…

Le Real Madrid et Sergio Ramos ne sont pas d’accord économiquement parlant