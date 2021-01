Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba, Ramos… Le temps des réponses approche à Madrid !

Publié le 4 janvier 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 4 janvier 2021 à 19h36

David Alaba disposerait d’une belle chance de s’engager au Real Madrid, alors que son avenir s’inscrirait loin du Bayern Munich. Outre le défenseur du champion d’Europe, le champion d’Espagne devrait rapidement boucler les prolongations de Sergio Ramos et de de Luka Modric.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane ne semble plus être sur la sellette et pourrait bien jouer un rôle phare dans l’éventuelle prolongation de contrat de Sergio Ramos. En effet, CBS Sports , via son insider Fabrizio Romano, révélait ces dernières semaines que le technicien français prévoirait de se pencher sur le dossier Ramos, dont le contrat court jusqu’en juin prochain et pour qui un terrain d’entente ne serait toujours pas à signaler. Cependant, lors d’une conférence de presse donnée courant décembre, Zinedine Zidane affichait sa confiance quant à la faisabilité de cette opération. « Sergio Ramos ? Je le vois bien parce qu'il est convaincu qu'il va continuer, et c'est le plus important. Je l'ai vu jouer au football pendant de nombreuses années parce que c'est aussi quelqu'un qui prend grand soin de lui-même. Si vous voulez continuer et prendre soin de vous, vous avez de nombreuses options pour continuer pendant longtemps et je ne suis pas surpris par ce qu'il fait ». Depuis, le nom de Sergio Ramos a été lié à Tottenham, mais cela ne serait que spéculation. Selon la Onda Cero, une prolongation de Sergio Ramos serait bel et bien dans les tuyaux, et ce ne serait pas l’unique dossier en passe d’être bouclée ce niveau en interne.

Après Modric, place à Sergio Ramos...

Lors de sa rubrique Here We Go pour CBS Sports , Fabrizio Romano a révélé ce lundi que les contacts avec le clan Luka Modric seraient très avancés pour une prolongation de contrat. Le journaliste de Sky Sport a même révélé qu’un accord total serait très proche en l’état et au vu des discussions entre les différentes parties. Une fois que ce dossier sera réglé, le Real Madrid aurait prévu de concrètement se pencher sur la prolongation de contrat de Sergio Ramos, qui à l’instar de Modric, voit son engagement actuel avec le club merengue arriver à expiration à la fin de la saison. Le Real Madrid prévoirait de directement s’entretenir avec l’agent de son capitaine pour qu’une décision soit prise et arrêtée dans les prochaines semaines.

…avant de boucler l’arrivée de David Alaba ?

Toujours selon les informations récoltées par Fabrizio Romano, une potentielle arrivée de David Alaba au Real Madrid serait plus que probable. À ce jour, le défenseur du Bayern Munich, contractuellement lié au club munichois jusqu’en juin 2021, figurerait sur les tablettes de cinq clubs différents. Le Real Madrid en ferait partie et aurait démarré cette année 2021 sur les chapeaux de roue en négociant avec Alaba, représenté par le renommé Pini Zahavi. À l’instant T, le Real Madrid ne prévoirait pas d’injecter du sang neuf à son effectif cet hiver, néanmoins, les contacts avec Alaba auraient bel et bien lieu. Aucun accord ne serait signé pour le moment, mais la volonté de collaborer ensemble serait réciproque que ce soit du côté d’Alaba qui rêverait de porter la tunique merengue ou du Real Madrid, déterminé à lui faire connaître la Liga. Le Real Madrid pourrait donc bien tout rafler cet hiver.