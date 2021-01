Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Le Qatar préparerait un coup légendaire !

Publié le 5 janvier 2021 à 8h15 par B.C. mis à jour le 5 janvier 2021 à 8h30

Alors que Sergio Ramos et Lionel Messi verront leur contrat prendre fin à l’issue de la saison, le PSG souhaiterait mettre la main sur les deux stars de la Liga l’été prochain, et le défenseur du Real Madrid en aurait déjà informé son président...

Véritable figure du Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos n’est toujours pas parvenu à trouver un accord avec sa direction pour prolonger. Le défenseur de 34 ans souhaiterait signer un nouveau bail de plusieurs années avec la Casa Blanca, mais Florentino Pérez tarde à répondre à ses attentes. En effet, le président merengue n’a pas l’habitude de prolonger de plusieurs saisons le contrat de ses joueurs trentenaires, de quoi susciter la colère de René Ramos, frère et agent du champion du monde 2010, qui a fait partager un message lourd de sens sur les réseaux sociaux. Ainsi, l’avenir de Sergio Ramos reste incertain, de quoi susciter l’intérêt de plusieurs cadors européens, à l’instar du PSG, disposé à lui faire une grosse offre selon la presse espagnole.

Messi, PSG… Sergio Ramos aurait lâché une bombe à Florentino Pérez !