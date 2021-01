Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un premier échec à mettre à l’actif de Pochettino ?

Publié le 5 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Annoncé comme étant l’une des pistes chaudes de Mauricio Pochettino au PSG, Paulo Dybala ne bénéficierait pas forcément d’un bon de sortie de la part de la Juventus. Et les propos de son entraîneur Andrea Pirlo vont dans ce sens.

Comme la presse italienne et plus particulièrement Tuttosport l’a annoncé fin décembre, Mauricio Pochettino en pincerait spécialement pour Paulo Dybala. Depuis, la nomination du technicien argentin a été officialisée par le PSG samedi qui en plus de Dele Alli, ferait de Dybala l’une de ses priorités à terme. En parallèle, la situation sportive et contractuelle de l’international argentin n’est pas au mieux. Son contrat courant jusqu’en juin 2022, la Juventus ne serait pas parvenue à concrètement avancer dans ce dossier. De quoi permettre au PSG de garder espoir pour Paulo Dybala. Néanmoins, Mauricio Pochettino a reçu un message clair de son homologue de la Juventus, Andrea Pirlo.

La Juventus compte sur Dybala