Mercato - OM : Longoria a une carte à jouer pour Giroud !

Publié le 6 janvier 2021 à 0h45 par A.C.

Olivier Giroud a récemment annoncé vouloir rester à Chelsea, mais les choses pourraient bien changer au cours du mercato hivernal...

En fin de contrat à Chelsea et en dépit de ses 34 ans, Olivier Giroud intéresse un grand nombre de clubs. C’est le cas de l’Olympique de Marseille, ou Pablo Longoria est à la recherche d’un attaquant. Mais Giroud semble surtout avoir la cote en Italie ! L’été dernier déjà, l’Inter et la Lazio lui ont présenté une offre et souhaitaient tout faire pour l’engager et son nom est à nouveau lié à plusieurs clubs de Serie A, comme la Juventus. Interrogé sur son avenir, le champion du monde a toutefois expliqué vouloir rester à Chelsea. « La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea » a déclaré Giroud, dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré . « Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l'année ».

Giroud possède un bon de sortie pour cet hiver