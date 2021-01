Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un pont d’or pour Olivier Giroud ?

Publié le 5 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Désireuse de s’attacher les services d’un nouvel attaquant, la Juventus pourrait tenter un coup avec Olivier Giroud qui figure également sur les tablettes de l’OM depuis plusieurs semaines.

En fin de contrat en juin prochain, Olivier Giroud pourrait quitter Chelsea assez rapidement. En quête d’un attaquant cet hiver, l’OM serait toujours susceptible de se laisser tenter par une offensive pour l’attaquant des Blues qui demande toujours autant de temps de jeu bien qu’il se voit rester à Chelsea jusqu’à la fin de la saison. Au même titre que l’OM, la Juventus est à la recherche d’un nouveau buteur et songerait notamment à Graziano Pelle selon Goal . Cependant, l’Italien ne serait pas l’unique option appréciée du staff technique d’Andrea Pirlo et de la direction turinoise. L’entraîneur de la Juventus s’est livré sur une possible arrivée d’Olivier Giroud à la Vieille Dame.

Pour Pirlo, Giroud « pourrait être utile » à la Juventus