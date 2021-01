Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria discuterait avec un attaquant !

Publié le 5 janvier 2021 à 20h15 par Th.B.

Hormis les pistes menant à Arkadiusz Milik ou encore Gaëtan Laborde, l’OM se pencherait également sur le dossier de Christian Kouamé, avant-centre de la Fiorentina. Et le directeur du football serait déjà passé à l’action pour l’attaquant ivoirien de 23 ans.

Comme la déclaration d’André Villas-Boas l’a laissé entendre lundi lors de sa conférence de presse, l’OM semble être bel et bien à la recherche d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts. L’entraîneur de l’OM a évoqué la piste Arkadiusz Milik en particulier, pour qui l’aventure napolitaine pourrait rapidement connaître son épilogue puisque qu’il ne figure pas dans la liste de joueurs du club pour la Série A et que son contrat court jusqu’en juin prochain. Gaëtan Laborde, Andy Delort ou encore Christian Kouamé seraient des possibilités prises en considération par Pablo Longoria. L’Équipe évoquait ce mardi un intérêt du directeur du football de l’OM pour l’attaquant de la Fiorentina. Mais Longoria serait allé plus loin.

Des échanges entre l’OM, le clan Kouamé et la Fiorentina