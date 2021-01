Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a passé la seconde dans ce nouveau dossier chaud !

Publié le 5 janvier 2021 à 19h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Pol Lirola, l’OM n’échangerait pas seulement avec la Fiorentina, mais aussi avec le latéral droit de la Viola.

Toujours en quête d’un latéral droit pour enfin boucler la succession de Bouna Sarr, l’OM aurait activé une toute nouvelle piste. Après Bryan Reynolds et Fabien Centonze notamment, Pablo Longoria se serait penché sur le dossier Pol Lirola (23 ans), arrière latéral de la Fiorentina où son contrat court jusqu’en juin 2024. Ce mardi, Sky Sport a confié, via son journaliste Gianluca Di Marzio, que le directeur du football de l’OM aurait transmis à la Viola une offre de prêt avec option d’achat pour son défenseur espagnol, qui ne dispose pas d’une place de titulaire indiscutable à la Fiorentina. Et l’OM se serait également rapproché du clan Pol Lirola.

L’OM discuterait avec le clan Lirola et la Fiorentina