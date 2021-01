Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux pistes les plus chaudes pour Thauvin sont…

Publié le 5 janvier 2021 à 18h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin figure sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers. Mais Naples aurait du retour sur le Milan AC et le FC Séville pour l’international français.

« En tant qu'ami et capitaine, j'aimerais qu'il reste au club. Les cartes sont dans ses mains et celles des dirigeants pour trouver une solution », confiait Steve Mandanda lundi en conférence de presse sur l’avenir très incertain de Florian Thauvin à l’OM, alors que l’attaquant français arrivera en fin de contrat en juin prochain. Pablo Longoria ayant des vues sur le buteur de Naples Arkadiusz Milik, l’hypothèse d’un échange entre le club italien et l’OM impliquant Thauvin a été évoqué pour cet hiver. Mais qu’en est-il vraiment ?

Le Milan AC et Séville en tête, Naples n’est pas positionné