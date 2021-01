Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin est clairement interpellé pour son avenir !

Publié le 5 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait partir libre à l'issue de la saison. Mais Steve Mandanda espère pouvoir conserver son coéquipier à l'OM.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Florian Thauvin sera au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et il est donc libre de négocier avec le club de son choix afin de quitter l'OM la saison prochaine. Mais Jacques-Henri Eyraud espère toujours le conserver. « Je souhaite que Florian continue comme un homme de base de cette équipe. Il a peut-être des aspirations personnelles, financières. Chacun comprendra que la période actuelle nous impose une rigueur extrême », confiait le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe.

Mandanda veut que Thauvin reste à l'OM