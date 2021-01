Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se fait refroidir pour le successeur de Sarr !

Publié le 4 janvier 2021 à 22h15 par T.M.

Si l’OM pense toujours à Fabien Centonze pour venir renforcer le poste d’arrière droit, convaincre le FC Metz pourrait être très compliqué.

Alors que Bouna Sarr est parti au Bayern Munich, l’OM n’a toujours remplacé son ancien joueur, devant actuellement faire avec uniquement Hiroki Sakai au poste d’arrière droit. Un problème qui pourrait bien être réglé durant ce mercato hiverbal. André Villas-Boas pourrait donc accueillir un latéral dans les semaines à venir et Le 10 Sport vous avait révélé que l’OM pensait toujours à Fabien Centonze, qui évolue au FC Metz. Une tendance confirmée ce lundi par La Provence , mais du côté lorrain, on pourrait se montrer dur en affaire.

« On n'a rien eu pour l’instant"