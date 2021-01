Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En plus de l'attaquant, Longoria a un autre dossier brulant à gérer !

Publié le 5 janvier 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Si l'arrivée d'un attaquant est ardemment souhaitée par l'OM, Pablo Longoria souhaite également boucler un autre dossier prioritaire, à savoir l'arrivée d'un latéral droit. Et dans ce dossier aussi ça bouge en ce début de mercato.

Le mercato d'hiver a débuté depuis le 2 janvier et l'Olympique de Marseille sera attendu au tournant. Et pour cause, le club phocéen cherche notamment un attaquant afin de concurrencer Dario Benedetto. Un sujet évoqué par André Villas-Boas en conférence de presse : « On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l’attaquant . » Mais il y a un autre poste auquel l'OM doit se renforcer. En effet, le départ de Bouna Sarr n'a pas été compensé et Hiroki Sakai est donc le seul latéral droit de métier au sein de l'effectif phocéen.

Lirola, la nouvelle trouvaille de Longoria

C'est ainsi que Pablo Longoria s'est mis en quête d'un nouveau latéral droit. Ainsi, selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'OM s'intéresserait à Pol Lirola (23 ans) Selon les informations du journaliste de Sky Sport Italia , le club phocéen aurait même déjà transmis une offre de prêt avec option d’achat auprès de la Fiorentina pour le latéral droit espagnol dont le contrat prend fin en juin 2024. Pol Lirola n'est pas titulaire indiscutable avec la Viola et un départ cet hiver est donc envisageable d'autant plus que Pablo Longoria connaît bien ce dossier puisqu'il a côtoyé le latéral droit lorsqu'il était dirigeant à la Juventus et que le joueur évoluait à la Vieille Dame. Tout pourrait donc s'accélérer.

Centonze, ça se complique