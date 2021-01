Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier chaud de Longoria plombé par un improbable clash ?

Publié le 5 janvier 2021 à 13h10 par D.M.

L’OM suivrait de près la situation d’Arkadiusz Milik, en conflit avec le Napoli. Mais le club italien ne compte pas faire d’efforts pour laisser filer l’attaquant cet hiver. Explications.

« Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur » a déclaré André Villas-Boas en conférence de presse ce lundi confirmant ainsi l’intérêt de l’OM pour Arkadiusz Milik, Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Napoli, L’attaquant polonais n’a pas disputé le moindre match cette saison et pourrait quitter la Serie A cet hiver. Le club marseillais le suit, tout comme l’Atlético, mais le Napoli se montrerait dur en affaire.

Milik au Napoli jusqu'à la fin de la saison ?