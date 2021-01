Foot - Mercato - OM

Mercato : La vente de l'OM prend forme !

Publié le 6 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Bien qu'il ait plusieurs fois affiché sa volonté de conserver l'Olympique de Marseille, Frank McCourt commencerait à revoir ses plans concernant la vente du club phocéen.

Sur sa chaîne YouTube, Thibaut Vézirian a révélé l'existence d'une offre de rachat pour l'OM : « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions longues sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d'euros . » Et bien qu'il ne dévoile pas l'identité de l'acheteur, le journaliste indépendant assure que tout pourrait aller très vite dans ce dossier qui tient en haleine les supporters marseillais.

La vente de l'OM va s'accélérer dans les prochains mois