Mercato - ASSE : Claude Puel sort du silence dans ce dossier brûlant !

Publié le 7 janvier 2021 à 12h00 par A.M.

Alors que l'arrivée de Mostafa Mohamed semble se préciser, Claude Puel préfère se montrer très prudent dans ce dossier tant que rien n'est bouclé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée de Mostafa Mohamed chez les Verts est en très bonne voie. L'attaquant égyptien souhaite rejoindre l'ASSE cet hiver, mais il faut désormais trouver un accord avec Zamalek qui réclamait 5M€ au début des négociations. Le club stéphanois peut toutefois compter sur la volonté du joueur qui a assuré « cette chance de jouer en Europe ne se représentera peut-être plus . » Malgré tout, Claude Puel préfère rester prudent.

«Par essence, plus on en parle, moins les choses se font»