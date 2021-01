Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un buteur étranger fait une annonce retentissante à Puel !

Publié le 7 janvier 2021 à 11h00 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'ASSE, Mostafa Mohamed a confirmé son intention de rejoindre les Verts et demande à Zamalek de le laisser partir.

Cet hiver, la priorité de l'AS Saint-Etienne sera de recruter un nouvel avant-centre. Et pour cause, que ce soit Charles Abi ou Jean-Philippe Krasso, les deux attaquants des Verts peinent à répondre aux exigences du haut niveau. Dans cette optique, la piste la plus chaude mène à l'attaquant du Zamalek, Mostafa Mohamed (23 ans). Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le buteur égyptien est de plus en plus proche de rejoindre l'ASSE. Les discussions avancent bien, mais il faut encore Zamalek de lâcher son joueur. C'est d'ailleurs ce qu'espère Mostafa Mohamed.

«Cette chance de jouer en Europe ne se représentera peut-être plus»