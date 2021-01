Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le nouveau buteur de Puel pourrait faire deux victimes colossales !

Publié le 7 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'arrivée de Mostafa Mohamed se précise, l'AS Saint-Etienne pourrait être contraint de vendre un ou deux joueurs pour équilibrer ses comptes.

Cet hiver, la grande priorité de Claude Puel sera de recruter un nouvel avant-centre. Et pour cause, après avoir raté de peu le prêt de M'Baye Niang, Claude Puel reste sans solution à ce poste compte tenu du fait que Jean-Philippe Krasso et Charles Abi semblent encore trop tendres pour le haut niveau. Dans cette optique, l'arrivée de Mostafa Mohamed semble se confirmer.

Khazri et Boudebouz sacrifiés pour l'arrivée d'un buteur ?

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant du Zamalek se rapproche de l'ASSE. Toutefois, l'arrivée d'un nouveau buteur ne devrait pas être sans conséquence. Compte tenu de ses difficultés financières, le club du Forez pourrait être contraint de vendre cet hiver si Mostafa Mohamed venait à signer. Dans cette optique, Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz sont les principaux concernés par un départ.