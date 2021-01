Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur de Ligue 1 envoie un message clair à Villas-Boas !

Publié le 7 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Andy Delort a envoyé un message très clair au sujet de son avenir à Montpellier.

En quête d'un attaquant cet hiver, l'OM prospecte en Serie A, mais également en Ligue 1 et notamment du côté de Montpellier. En effet, selon La Provence , le club phocéen s'intéresse à Gaëtan Laborde, tandis que Philippe Doucet évoquait l'intérêt de l'OM pour Andy Delort. « Un très bon attaquant pour l’OM ! C’est en très bonne voie ! Vous êtes bien nerveux… Du calme, ce n’est qu’un joueur ! Même si c’est de l’or en barre. (...) Si j’avais su, je n’aurais évidemment jamais mis ce tweet. Si ça rend malade les gens, tant pis, passons à autre chose parce que c’est pas du tout mon truc... merci. Je ne dirai rien du tout la prochaine fois, assurément. (...) J’ai compris que le foot, ça n’intéressait en fait absolument personne. Croyez-vous que quelqu’un s’excusera si Delort signe bien à l’OM ? Bien sûr que non ! Pour quoi faire ? Je vous laisse... », confiait le journaliste de Canal+ . Et Andy Delort s'est prononcé sur son avenir.

Delort veut rester à Montpellier