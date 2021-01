Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà en difficulté pour ce buteur brésilien !

Publié le 6 janvier 2021 à 10h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM s'intéresserait à Willian José qui n'est plus titulaire à la Real Sociedad. Mais l'Atlético de Madrid serait en avance dans ce dossier.

Cet hiver, la priorité de l'Olympique de Marseille sera de recruter un nouvel avant-centre. Dans cette optique, de nombreuses pistes sont déjà explorées à l'image d'Arkadiusz Milik (Naples), Christian Kouamé et Patrick Cutrone (Fiorentina) ou encore des deux attaquants du MHSC, Gaëtan Laborde et Andy Delort. Et ce n'est pas tout. En effet, Mundo Deportivo révèle ce mercredi que l'OM s'intéresse également à Willian José qui a perdu sa place de titulaire à la Real Sociedad où son contrat s'achève en juin 2024.

L'Atlético a de l'avance pour Willian José