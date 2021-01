Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour son recrutement, Longoria imite Leonardo !

Publié le 6 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que l’OM cherche à se renforcer à différents postes, Pablo Longoria adopterait la même stratégie que Leonardo, directeur sportif du PSG : aller piocher en Serie A.

Depuis quelques jours, le mercato hivernal a ouvert ses portes. Une bonne nouvelle pour l’OM qui espère se renforcer à certains postes. La priorité d’André Villas-Boas est d’ailleurs connue : attirer un attaquant. Mais il y aurait d’autres besoins. Dernièrement, il était également expliqué que les Phocéens souhaitaient également recruter un arrière droit et un arrière gauche. C’est donc désormais à Pablo Longoria de jouer et de trouver les heureux élus, même si cela pourrait être compliqué avec des moyens réduits. Mais pour dénicher ces renforts, le « Head of Football » de l’OM aurait trouvé son terrain de chasse.

Direction l’Italie !

A la recherche de sang neuf, l’OM aurait visiblement l’intention de se tourner vers la Serie A. En effet, ces derniers jours, les pistes en provenance du championnat italien se sont multipliées. Pour le poste d’attaquant, Arkadiusz Milk (Naples) et Christian Kouamé (Fiorentina) seraient notamment ciblés. Latéral droit de la Viola, Pol Lirola aurait également éveillé l’intérêt de Pablo Longoria. C’est donc de l’autre côté des Alpes que l’OM pourrait trouver son bonheur comme l’a fait Leonardo au PSG en dénichant de nombreux coups là-bas.