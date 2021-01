Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ acté pour Florian Thauvin ?

Publié le 6 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

L’incertitude règne actuellement concernant l’avenir de Florian Thauvin, en fin de contrat à l’OM. Toutefois, la tendance serait visiblement à un départ libre en fin de saison.

Depuis le 1er janvier, Florian Thauvin peut discuter avec un autre club en vue d’un transfert libre en fin de saison. En effet, le joueur de l’OM arrive au terme de son contrat et pour le moment, une prolongation semble encore loin. Le pire pourrait donc se produire pour Thauvin qui pourrait s’en aller pour 0€, mais sur la Canebière, on souhaite empêcher cela. Ce lundi, en conférence de presse, Steve Mandanda a interpellé son coéquipier, lâchant : « En tant qu'ami et capitaine, j'aimerais qu'il reste au club. Les cartes sont dans ses mains et celles des dirigeants pour trouver une solution ».

Un avenir loin de l’OM ?