Mercato - OM : Longoria tente un très joli coup en Liga !

Publié le 6 janvier 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 6 janvier 2021 à 8h18

A la recherche d'un avant-centre durant le mercato d'hiver qui a ouvert ses portes le 2 janvier, l'OM s'intéresserait à Willian José sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Real Sociedad.

Le premier objectif de l'Olympique de Marseille pour le mercato est très clair. En effet, afin de garder ses chances dans la course au podium en Ligue 1, le club phocéen cherchera à recruter un avant-centre afin de concurrencer Dario Benedetto. « On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important (...) On va travailler sur les autres dossiers concernant l’attaquant », confiait ainsi André Villas-Boas à ce sujet. Dans cette optique, l'OM a déjà exploré plusieurs pistes à l'image d'Arkadiusz Milik (Naples), Christian Kouamé (Fiorentina) ou encore des deux attaquants du MHSC, Gaëtan Laborde et Andy Delort.

L'OM relance la piste Willian José