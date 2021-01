Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il faire venir Sergio Ramos ?

Publié le 6 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Peinant à se mettre d’accord avec le Real Madrid pour une prolongation, Sergio Ramos serait visiblement en contact avec le PSG. Leonardo doit-il tenter le coup avec l’Espagnol ?

A l’intersaison, une page s’est tournée au PSG. En effet, après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva s’en est allé. Arrivé au terme de son contrat, le Brésilien a filé à Chelsea, laissant un grand vide dans la capitale. Et malgré les demandes de Thomas Tuchel, alors entraîneur, aucun défenseur central n’est venu pallier cette perte. Un problème qui pourrait être résolu dans les prochains mois pour Mauricio Pochettino. Et malgré Marquinhos et Presnel Kimpembe, le PSG pourrait frapper un très gros coup avec Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid.

Un coup colossal du PSG ?