Mercato : Real, PSG… Sergio Ramos sort du silence pour son avenir !

Publié le 6 janvier 2021 à 11h00 par B.C.

Annoncé sur le départ du Real Madrid, Sergio Ramos a mis les choses au clair concernant sa situation chez les Merengue.

Partira, partira pas ? Sergio Ramos fait actuellement la Une de la presse espagnole. Le défenseur de 34 ans arrive en fin de contrat avec le Real Madrid et semble encore loin d’une prolongation au Real Madrid, de quoi susciter des convoitises. Le PSG, Liverpool, Manchester City et la Juventus seraient notamment sur ses traces à en croire les dernières informations du Chiringuito . La célèbre émission espagnole a d’ailleurs indiqué lundi que Sergio Ramos, frustré par sa situation, avait repoussé l’offre du Real Madrid et aurait informé Florentino Pérez des plans du PSG le concernant : « Au PSG, ils m'ont dit qu'ils feraient une équipe avec moi et avec Messi. » Des révélations fracassantes qui ont fait réagir le principal concerné.

Sergio Ramos nie les révélations de la presse espagnole