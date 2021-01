Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Messi... Sergio Ramos a lâché une bombe à Florentino Pérez !

Publié le 6 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos aurait confié à Florentino Pérez qu'il était en possession d'une offre du PSG et aurait même annoncé le plan colossal du club parisien.

L'avenir de Sergio Ramos est un sujet brûlant du côté du Real Madrid. Et pour cause, le capitaine merengue voit son contrat prendre fin en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé son bail. Par conséquent, depuis le 1er janvier, l'international espagnol est libre de négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager pour la saison prochaine. Et plus le temps passe, plus la situation devient tendue du côté du club madrilène.

Ramos dévoile l'incroyable projet du PSG