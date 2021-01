Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit déjà un énorme message pour l’été prochain !

Publié le 5 janvier 2021 à 19h00 par B.C.

Prêté cette saison à Arsenal, Dani Ceballos a bien l’intention de revenir au Real Madrid pour s’y imposer.

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, Dani Ceballos avait fait le choix de rejoindre en prêt Arsenal à l’été 2019. Après une saison concluante, le milieu espagnol a prolongé l’aventure chez les Gunners , mais il reste un joueur du Real Madrid. Son contrat court jusqu’en juin 2023, et son retour permettrait à Zidane de rajeunir le milieu de terrain. Interrogé sur son avenir au micro de la Cadena SER , Dani Ceballo espère justement s’imposer chez les Merengue .

« Mon objectif est d’un jour revenir au Real Madrid »