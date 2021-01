Foot - Mercato

Mercato : Les vérités de Luis Campos sur son avenir !

Publié le 5 janvier 2021 à 18h20 par T.M.

Suite au rachat du rachat du LOSC, Luis Campos n’est désormais plus lié aux Dogues. A quoi faut-il donc s’attendre pour son avenir ? Le Portugais a fait le point.