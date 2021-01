Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La sortie inquiétante de Mathieu Debuchy sur son avenir...

Publié le 5 janvier 2021 à 15h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Mathieu Debuchy assure qu'il n'a pourtant reçu aucun signe de sa direction pour une prolongation, malgré sa volonté de rester à l'ASSE.

Du haut de ses 35 ans, Mathieu Debuchy fait partie des rares cadres qui ont échappé à la révolution souhaitée par Claude Puel. Stéphane Ruffier, Loïc Perrin, Yohan Cabaye et Yann M'Vila ont tous quitté l'ASSE tandis que Wahbi Khazri n'est plus qu'une solution secondaire. Le latéral droit est donc une anomalie dans l'effectif des Verts, mais alors qu'il a été désigné capitaine du club du Forez, Mathieu Debuchy est indispensable à l'ASSE aujourd'hui. Et pourtant, son contrat prend fin en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé. Interrogé sur son avenir, l'ancien joueur du LOSC assure qu'il n'a toujours pas de nouvelles de sa direction.

«Je n’ai eu aucune discussion avec le club»