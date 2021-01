Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel aurait déjà tranché pour son avenir !

Publié le 5 janvier 2021 à 13h15 par B.C.

Alors qu’il vient tout juste de quitter le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel se verrait bien rebondir en Premier League.

Sous le feu des critiques et en froid avec la direction du PSG, Thomas Tuchel n’aura finalement pas eu l’occasion de finir la saison dans la capitale. Comme indiqué par le10sport.com, le club parisien a informé l’Allemand le 23 décembre dernier, après une victoire contre Strasbourg (4-0), qu’il était démis de ses fonctions à six mois de la fin de son bail. Mauricio Pochettino est donc venu remplacer au pied levé le tacticien allemand, désormais libre de s’engager dans le club de son choix. Chelsea et Manchester United ont notamment été évoqués pour l'avenir de Thomas Tuchel, tout comme le FC Barcelone en cas de victoire d’un pré-candidat à la présidence du club culé appréciant ses qualités. Mais l’ancien coach du PSG aurait une préférence pour son avenir.

Tuchel s’imagine en Premier League