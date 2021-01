Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Leonardo... Cette incroyable révélation sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 5 janvier 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, Leonardo avait fait le forcing pour Massimiliano Allegri avant la nomination de l'Argentin.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel n'aura finalement pas été au bout de son bail avec le PSG. En effet, le soir du 23 décembre et de la victoire contre Strasbourg, le technicien allemand a été démis de ses fonctions. Leonardo lui a annoncé la nouvelle durant une réunion au Parc des Princes. Comme révélé par le10sport.com, Thomas Tuchel n'a pas été surpris de cette décision. Pour le remplacer, le PSG n'a pas perdu de temps et a nommé Mauricio Pochettino qui a pris ses fonctions officiellement en début d'année.

Leonardo a poussé pour Allegri