Mercato - PSG : Les premiers choix forts de Pochettino déjà dévoilés !

Publié le 5 janvier 2021 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 5 janvier 2021 à 8h47

Fraichement nommé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino dirigera son premier match officiel avec ses nouvelles couleurs mercredi soir. Et voici à quoi devrait ressembler sa première composition d’équipe…

Une nouvelle ère va débuter au PSG cet hiver ! La direction du club francilien a en effet décidé de limoger Thomas Tuchel en cette fin d’année 2020, et c’est Mauricio Pochettino qui est venu lui succéder sur le banc du club de la capitale. L’ancien entraîneur de Tottenham, fort de son impressionnant parcours avec les Spurs , va donc tenter de redynamiser le collectif du PSG qui était trop souvent décrié en début de saison. Et pour sa grande première mercredi soir en Ligue 1 face à l’ASSE, Pochettino aurait déjà dressé sa composition d’équipe.

Un 4-3-3 pour Pochettino