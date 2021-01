Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va prendre une décision tonitruante cet été !

Publié le 5 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, Leonardo voit également à long terme au PSG. Et visiblement, le directeur sportif préparerait un coup inattendu.

En décidant de se séparer de Thomas Tuchel et de nommer Mauricio Pochettino, le PSG a décidé d’entamer un nouveau chapitre. Avec l’entraîneur argentin désormais aux commandes, des choses vont changer et les premières répercussions pourraient se faire sentir lors de ce mercato hivernal. En effet, grâce à Pochettino, le PSG pourrait être avantagé pour Christian Eriksen et Dele Alli, ses anciens joueurs à Tottenham. Mais cela pourrait ne pas s’arrêter à ces deux joueurs. En effet, en Angleterre, il a également été annoncé que le PSG pourrait se positionner pour Hugo Lloris.

« Le PSG compte remplacer Keylor Navas à la fin de la saison »