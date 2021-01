Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino... Le message très fort de Riolo !

Publié le 5 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a été nommé sur le banc du PSG pour remplacer Thomas Tuchel, Daniel Riolo valide totalement ce choix.

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain durant l'été 2018, Thomas Tuchel a finalement été démis de ses fonctions cet hiver au soir de la victoire contre Strasbourg (4-0). Le technicien allemand a payé sa communication et sa relation tendue avec Leonardo. Pour le remplacer, c'est Mauricio Pochettino qui a été nommé. L'ancien entraîneur de Tottenham, libre depuis un peu plus d'un an, fait donc son retour au PSG où il avait évolué en tant que joueur entre janvier 2001 et 2003. Et au micro de RMC , Daniel Riolo valide totalement ce choix.

«Les destins de Leonardo et Pochettino sont liés maintenant»