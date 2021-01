Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL de Pochettino voué à l’échec à cause de Neymar et Mbappé ?

Publié le 5 janvier 2021 à 7h45 par D.M.

Le PSG, qui a pour priorité de conserver et de prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé, ne devrait pas avoir les moyens financiers nécessaires pour attirer Harry Kane.

Mauricio Pochettino a déposé ses valises à Paris afin de prendre la succession de Thomas Tuchel. Et depuis son arrivée, de nombreuses rumeurs sont apparues sur le recrutement du PSG. Au milieu de terrain, le nom de Christian Eriksen revient avec insistance, mais selon nos informations du 26 décembre dernier, Pochettino privilégie plutôt la piste menant au joueur de Tottenham, Dele Alli. Un autre joueur ayant déjà évolué sous les ordres de l’Argentin en Premier League est également cité du côté du PSG. En effet, selon The Independent , Leonardo pourrait tenter d’attirer Harry Kane, mais le club pourrait ne pas avoir les moyens financiers nécessaires pour l’acheter cet hiver. Alors que des discussions auraient débuté pour prolonger les contrats de Neymar et Mbappé, le PSG ne devrait pas se lancer dans ce dossier Kane comme l’a confié le journaliste Andy Brassell.

« Il n’y a pas l’ombre d’une chance qu’ils dépensent entre 200 et 300M€ sur Harry Kane »