Mercato - PSG : La première grande priorité de Pochettino se confirme !

Publié le 5 janvier 2021 à 1h15 par D.M.

Récemment nommé au poste d’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino aurait fait de Dele Alli sa grande priorité pour le mercato hivernal.

Arrivé au PSG, Mauricio Pochettino va désormais se pencher sur le mercato hivernal. Le club parisien espère recruter un milieu de terrain lors de cette fenêtre de transferts. La presse étrangère évoque un intérêt du PSG pour Christian Eriksen, en grande difficulté à l’Inter. Mais comme indiqué par le 10 Sport le 26 décembre dernier, le joueur danois n’est pas la priorité de Mauricio Pochettino, qui lui préfère Dele Alli. Annoncé dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, l’international anglais pourrait rejoindre la capitale cet hiver afin de retrouver du temps de jeu.

Un départ de Dele Alli de Tottenham toujours d’actualité