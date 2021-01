Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier gros coup de Mauricio Pochettino se confirme !

Publié le 3 janvier 2021 à 20h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Christian Eriksen ne fait pas partie des priorités de Mauricio Pochettino pour ce mercato hivernal. Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, c’est bien Dele Alli que l’Argentin souhaiterait absolument attirer.

Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, Leonardo se prépare à accueillir du renfort. Christian Eriksen fait notamment partie des cibles du directeur sportif du PSG, qui espère l’attirer dans la capitale depuis de nombreux mois. L’an dernier, le milieu danois avait toutefois préféré snober Leonardo afin de rallier l’Inter Milan, un choix qu’il doit aujourd’hui regretter puisqu’il peine à s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte. Un départ est donc à l’ordre du jour en ce mois de janvier, ce dont pourrait profiter le Paris Saint-Germain. Cependant, Mauricio Pochettino devrait en décider autrement.

Pochettino par forcément emballé par Eriksen

Présent sur le plateau de Sky Italia , Gianluca Di Marzio a en effet indiqué que Christian Eriksen était encore loin du PSG. « Pochettino n'est pas un super fan d’Eriksen. Dans les grands matches, il attendait plus de lui, il n'est pas son premier choix », a indiqué le journaliste italien. De plus, alors qu’un échange entre le Danois et Leandro Paredes semblait à l’ordre du jour d’après les informations divulguées par la presse transalpine ces dernières semaines, Mauricio Pochettino souhaiterait pour sa part conserver son compatriote au PSG à en croire FC Inter News. De quoi bouleverser les plans de Leonardo puisqu’un échange serait l’unique moyen de convaincre l’Inter Milan de lâcher Christian Eriksen dans ce contexte de crise sanitaire, un transfert étant exclu par le PSG, cherchant à limiter ses dépenses.

La priorité, c’est bien Dele Alli !