Mercato - PSG : Avec Pochettino, Al-Khelaïfi a assuré son coup !

Publié le 5 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Le PSG est parvenu à mettre la main sur Mauricio Pochettino, ce que quelques clubs auraient souhaité. Mais si l’institution parisienne s’était montrée moins pressée, Chelsea aurait pu lui jouer un sale tour. Explications.

Comme Guillem Balague, journaliste pour la BBC notamment, l’a assuré ces derniers temps, Mauricio Pochettino aurait pu ne pas prendre la succession de Thomas Tuchel au PSG. En effet, l’ancien entraîneur de Tottenham, où il a été limogé en novembre 2019, aurait été approché par le FC Barcelone qui lui avait transmis une oeuvre officieuse, mais rejetée par le technicien argentin. Le Barça ne serait qu’un des différents clubs à avoir formulé un intérêt pour Pochettino. Et dans les prochaines semaines, le dossier se serait avéré très chaud pour le président Nasser Al-Khelaïfi et Doha qui ont pris la décision de confier les rênes de l’effectif à Mauricio Pochettino fin décembre.

Pour l’après-Lampard, Chelsea aurait pensé à Pochettino !